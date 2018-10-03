Türk erkeklerinin boy ortalamasının 174 cm olduğu bildirildi.

Medya takip ve raporlama ajansı PRNet, ülkelere göre boy ortalamalarını konu alan bir araştırmayı inceledi.



Araştırmaya göre Hollanda ve Karadağ, 183 cm boy ortalaması ile en uzun erkeklerin olduğu ülkeler oldu. Bu iki ülkeyi 182 cm ortalama ile Danimarka, Norveç ve Sırbistan takip etti.

İlk 10 sırada yer alan diğer ülkeler ise Almanya, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Slovenya ve Lüksemburg oldu. Türkiye ise 174 cm ile orta sıralarda yer aldı.

EN KISA BOLİVYA

Listenin son sırasında ise 158 cm ortalama ile Endonezya var. Endonezya'yı 160 cm ile Bolivya takip etti. En kısa erkeklerin yaşadığı diğer ülkeler ise şöyle sıralandı: Filipinler, Vietnam, Kamboçya ve Nepal.