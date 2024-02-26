“Türk Escobar” Ürfi Çetinkaya’nın ifadesi ortaya çıktı: Bir oyun oynanıyor

ÜRFİ ÇETİNKAYA: BİR OYUN OYNANIYOR



Şüpheli Ürfi Çetinkaya çalışmadığını ve aylık geliri olmadığını söyledi.

Çetinkaya ifadesinde, “Burada bir oyun oynanıyor. Beni daha önce FETÖ bu duruma düşürdü. Şimdi bu oyunu kim oynuyor bilmiyorum. Savunacak bir şeyim yoktur. Bana diyorlar ki kripto telefonla bilmem ne olmuş, bana Japon diyorlar. Benim Japon kod adım yoktur. Japon’a benzeyecek bir tipim de yoktur.” diyerek suçlamaları reddetti.



Çetinkaya'nın avukatları ise müvekkillerinin herhangi bir uygulama ve kripto haberleşme ağını kullanmasının mümkün olmadığını, benzer olaylardan ötürü yargılandığını beraat ettiğini, tek suça tek yargılama ilkesi gereğince bu dosyada tutuksuz yargılanmasını talep etti.

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Mahkeme, MASAK raporları, "Anom Enterprise", "Sky-ECC" ve "Encrochat" isimli haberleşme platformunun çözümlenmesi neticesinde şüphelilere ait görüşme kayıtları, diğer delillerle birlikte suçu işlediklerine ilişkin kuvvetli suç şüphesi olduğu gerekçesiyle tutuklanmalarına karar verdi.