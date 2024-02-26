“Türk Escobar” Ürfi Çetinkaya’nın ifadesi ortaya çıktı: Bir oyun oynanıyor

İstanbul Sarıyer’de bir villada geçen yıl yakalanan “Türk Escobar” lakaplı Ürfi Çetinkaya ile elebaşlığını yaptığı suç örgütüne yönelik operasyonda 20 Şubat günü düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 43 şüpheliden 23’ü tutuklandı, 20 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Serbest bırakılanlar arasında Çetinkaya’nın oğlu Rüstem Çetinkaya da bulunuyor.
OĞLU MADENCİLİK YAPTIĞINI SÖYLEDİ
Aralarında Ürfi Çetinkaya’nın oğlu Rüstem Çetinkaya, Hayattin Çetinkaya, Murat Hakan Doğan, Ferdi Olgunsoy, Haci Mehmet Aslancan, Mehmet Battalgazi Özer, Alişir Orhan, Ender Göksu, Muhammet Kadri Özyeşil, Talip Doğan ve Arda Erel’in bulunduğu şüpheliler, malvarlığı değerlerinin gayri meşru kaynağını gizlemek ve suç işlemek için kurulan örgüte üye olma suçlarından İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldı.
Şüpheli Rüstem Çetinkaya kimlik sorgusunda madenci olduğunu ve aylık gelirinin 80 bin dolar olduğunu belirtti.
Çetinkaya, suçlamalarla ilgili kendisine bir delil sunulamadığını belirterek “Taşıdığım soy ismi nedeniyle kara para aklama iddiası tarafıma atfedilmiştir. 25 sene içerisinde babamla resmi ya da gayri resmi bir işlemim olmadı. Karar verilirken Urfi Çetinkaya’nın oğlu olarak değil, dosyadaki delillere göre karar verilmesini istiyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum.” dedi ve serbest bırakılmayı istedi.
ÜRFİ ÇETİNKAYA: BİR OYUN OYNANIYOR
Şüpheli Ürfi Çetinkaya çalışmadığını ve aylık geliri olmadığını söyledi.
Çetinkaya ifadesinde, “Burada bir oyun oynanıyor. Beni daha önce FETÖ bu duruma düşürdü. Şimdi bu oyunu kim oynuyor bilmiyorum. Savunacak bir şeyim yoktur. Bana diyorlar ki kripto telefonla bilmem ne olmuş, bana Japon diyorlar. Benim Japon kod adım yoktur. Japon’a benzeyecek bir tipim de yoktur.” diyerek suçlamaları reddetti.
Çetinkaya'nın avukatları ise müvekkillerinin herhangi bir uygulama ve kripto haberleşme ağını kullanmasının mümkün olmadığını, benzer olaylardan ötürü yargılandığını beraat ettiğini, tek suça tek yargılama ilkesi gereğince bu dosyada tutuksuz yargılanmasını talep etti.
3 PROGRAMA İNCELEME TALEBİ
Mahkeme, MASAK raporları, "Anom Enterprise", "Sky-ECC" ve "Encrochat" isimli haberleşme platformunun çözümlenmesi neticesinde şüphelilere ait görüşme kayıtları, diğer delillerle birlikte suçu işlediklerine ilişkin kuvvetli suç şüphesi olduğu gerekçesiyle tutuklanmalarına karar verdi.
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