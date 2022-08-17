Türk Hava Yolları (THY) pilot alacak

Türk Hava Yolları'ndan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, ''Büyüme hedefleri doğrultusunda deneyimli kaptan pilot ve ikinci pilot istihdam edilecek" ifadesine yer verildi.

Adaylar, pilot alımı ilanına başvurularını Türk Hava Yolları’nın kariyer.thy.com adresinden gerçekleştirilebilecek.

KRİZİN KAZANANI OLDU

Fransız basınında, THY’nin Avrupa’daki geleneksel havayolu şirketleri arasında en fazla kar eden şirket olduğu ve 2021’de kara geçen ilk uluslararası havayolu firması olduğuna ilişkin haber yer almıştı.

THY'nin 2022'nin ilk yarısındaki kazancı ise 737 milyon dolar.

