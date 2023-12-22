Türk Hava Yolları'nın 41 seferi iptal edildi

Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada, İstanbul'da cumartesi günü beklenen hava muhalefeti nedeniyle 41 seferin iptal edildiği bildirildi.

Türk Hava Yolları'nın 41 seferi iptal edildi

İstanbul'da cumartesi günü beklenen hava muhalefeti nedeniyle 'nın 41 seferi iptal oldu.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul havalimanı çıkış/varışlı seferlerimiz hakkında;

23.12.2023 (Yarın) tarihinde Madkom (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı uyarınca, İstanbul Havalimanı kalkışlı/varışlı toplam 41 seferimiz hava muhalefeti nedeniyle iptal olmuştur."

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