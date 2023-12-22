Türk Hava Yolları'nın 41 seferi iptal edildi

İstanbul'da cumartesi günü beklenen hava muhalefeti nedeniyle Türk Hava Yolları'nın 41 seferi iptal oldu.
Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"İstanbul havalimanı çıkış/varışlı seferlerimiz hakkında;
23.12.2023 (Yarın) tarihinde Madkom (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı uyarınca, İstanbul Havalimanı kalkışlı/varışlı toplam 41 seferimiz hava muhalefeti nedeniyle iptal olmuştur."
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