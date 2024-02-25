TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Pevrul Kavlak'a veda

62 yaşında dün vefat eden TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Metal Sendikası Onursal Başkanı Pevrul Kavlak, son yolculuğuna uğurlandı.

Kavlak için ilk olarak Ankara'da, Türk Metal Sendikası'nda tören düzenlendi.



Törene, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol da katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, törende yaptığı konuşmada, "Çok büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Gerçekten yeri doldurulamaz bir sendikacıydı. Doğru, dürüst ve ilkeliydi. Allah mekanını cennet etsin." dedi.



TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay da Kavlak'ın 20 yıllık yol arkadaşı olduğunu belirterek, "Benim dağ gibi arkamda duran, sırrımı anlattığım kardeşimdi. Pevrul kardeşim adil ve merhametliydi. Metal işçisi için, Türk işçisi için sabahlara kadar mücadele ederdi." diye konuştu.



TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol, Pevrul Kavlak'ın ülkeye, sendikasına ve Türk sanayisine büyük katkıları olan özel bir insan olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:



"Mükemmel, pırıl pırıl bir hayat geride bıraktı. Çok detaycı, çok özenliydi. İşçinin bir kuruş emeğini masada bırakmayan bir lider kaybettik. 'Sözleşme bitmeden vefat etmeyeceğim' demişti bana, bu son sözünü de tuttu. Çok zamansız, çok erken bir ayrılık oldu. Bize düşen onun ülkeye katkı amaçlı davasını devam ettirmektir."



Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Uysal Altundağ, Kavlak'ın bilge bir lider olduğunu ifade ederek, "Pevrul Kavlak'ı unutmak mümkün değil. Bundan sonra onun çizdiği yolda, onun bize öğrettiği fikirler doğrultusunda, bize emanet ettiği her şeye el birliğiyle sahip çıkacağız. Hepimizin başı sağ olsun." dedi.