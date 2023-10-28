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Türk Kızılay: Gazze'de görev yapan ekibimizle iletişim kuramıyoruz

Türk Kızılay, Gazze'deki sabit hat, mobil telefon ve internet iletişiminin kesilmesi nedeniyle "Üzülerek belirtmeliyiz ki, Gazze'de görev yapan yerel ekibimizle iletişim kuramıyoruz. Maalesef hiçbir iletişim kanalı çalışmıyor ve tüm insani yardım çalışanları ile ilgili büyük bir endişe içindeyiz" açıklamasında bulundu.

Türk Kızılay: Gazze'de görev yapan ekibimizle iletişim kuramıyoruz

İsrail'in 'deki sabit hat, mobil telefon ve internet iletişimini kesmesinin ardından Türk Kızılay'ın uluslararası sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yayınlandı.

Türk Kızılay'dan "Üzülerek belirtmeliyiz ki, Gazze'de görev yapan yerel ekibimizle iletişim kuramıyoruz. Maalesef hiçbir iletişim kanalı çalışmıyor ve tüm insani yardım çalışanları ile ilgili büyük bir endişe içindeyiz. Sivil halk, insani çalışanlar, sağlık profesyonelleri ve tesisler korunmalıdır!" açıklaması yapıldı.

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