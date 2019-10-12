Fırat’ın doğusundaki YPG/PKK’lı teröristlere yönelik düzenlenen Barış Pınarı Harekatı 4. gününde devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı Resulayn'a giren Türk komandolarının fotoğraflarını paylaştı.
Türk komandoları Resulayn'da
ntv.com.trTürkiye
Ceylanpınar’ın karşısında bulunan Resulayn'da kontrol sağlandı. Milli Savunma Bakanlığı, harekatın 4. gününde Türk komandolarının Resulayn'a girdiğini açıkladı.
Fırat’ın doğusundaki YPG/PKK’lı teröristlere yönelik düzenlenen Barış Pınarı Harekatı 4. gününde devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı Resulayn'a giren Türk komandolarının fotoğraflarını paylaştı.