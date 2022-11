Türk Lirasını klozete atan sosyal medya fenomenine istenen ceza belli oldu (Mika Can Raun kimdir?)

Sosyal medyada çektiği videolarla tanınan ve geçtiğimiz aylarda cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirerek kadın olan sosyal medya fenomeni Mika Can Raun, 100 lirayı klozete atarken çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Raun, bu görüntüler ardından Türk lirasına hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

7 yıl 6 ay hapis istemi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sosyal medyada Mika Can Raun olarak tanınan şüpheli Mikail Can Kurnaz’ın herkese açık olarak kullandığı sosyal medya hesabından 21 Ekim tarihinde 100 liralık banknotu göstererek önce önünde bulunan alana bıraktığı, devamında ise elleriyle klozeti gösterdiği ve tekrar eline aldığı 100 liralık banknotu bu kez klozete doğru attığı, ardından da sifona bastığı görülen bir video paylaştığı anlatıldı.

Şüpheli Mika Can Raun savunmasında, 100 liralık banknotu tuvalete atmadığını yere bıraktığını, takipçileri ile etkileşim olsun diye böyle bir şey yaptığını, paylaşımlarının suç oluşturmadığı, 1 saat sonra videoları kaldırdığını söyledi.



İddianamede şüpheli Mika Can Raun’un Atatürk’ün manevi varlığına ve devletin egemenlik alameti olan Türk bayrağına yönelik onur kırıcı kastı ile hareket ettiği belirtildi. Mika Can Raun’un 100 liralık banknotu klozete atmakla, Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret ve Devletin Egemenlik alametlerini alenen aşağılama suçlarını işlediği kaydedildi. Mika Can Raun’un, "Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret" ve "Devletin Egemenlik alametlerini alenen aşağılama" suçlarından 2 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.



MİKA CAN RAUN KİMDİR?



Mika Raun, 9 Temmuz 2001’de İstanbul Büyükada’da dünyaya geldi. Raun Marmara Üniversitesi Senaryo Yazarlığı, bölümünde eğitim gördü.