Türk oyun şirketi, bağımsız geliştiricilerin oyunlarını Web3’e taşıyacak

Blokzinciri teknolojisinde yaşanan gelişmelerin sonucu olarak ortaya çıkan NFT, Web 3.0, metaverse gibi kavramlar, video oyun ekosistemine de yeni bir boyut getirdi. Blokzinciri olanaklarını kullanarak geliştirilen ve kendi kapalı devre ekonomik sistemini oluşturan Web 3.0 oyun projelerine yönelik ilgi de arttı. Merkeziyetsiz platformlar üzerine raporlar hazırlayan DappRadar'ın yılın başından bu yana izlediği veriler, Web 3.0 oyun projelerine yönelik yatırımların 1,84 milyarı aştığını gösterirken, oyun geliştiren ve yayımlayan teknoloji şirketi Unipoly Games kurucu ve CEO’su Emir Amad ve kurucu ortağı Onurhan Aydoğan, stüdyoların geliştirdiği oyunları blokzinciri altyapısıyla Web 3.0 ortamına taşımak ve bu açıdan Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmek için kolları sıvadı.



Blokzinciri oyun pazarı 2028’de 117 milyar dolar büyüklüğe ulaşacak



IMARC Group tarafından hazırlanan raporda, blokzinciri oyun pazarının 2022'de 4,6 milyar seviyesinde olan değerini 2028'e kadar 117,5 milyar dolara taşıması beklendiği görüldü. Blokzinciri teknolojileri sayesinde oyun ekosisteminde güvenlik ve şeffaflığa yönelik artan farkındalığın ve NFT olanaklarının pazarın gidişatını şekillendireceği kaydedildi. Blokzinciri oyunların dağıtılmış defter teknolojisiyle çalıştığını, bu sayede hem stüdyolar ve geliştiriciler, hem yayın şirketleri, hem de oyuncular için güvenli bir finansal ekosistem de oluşturduğunu söyleyen Unipoly Games CEO’su Emir Emad, “Pek çok sektörde konuşulduğu gibi, oyun sektöründe de Web 3.0’ın şekil vereceği bir gelecekten söz etmek mümkün. Unipoly Games olarak casual ve masaüstü oyun geliştirme ve yayımlama deneyimini, 1 yıldır Web 3.0 tabanlı oyunlara taşıyoruz. Yerli geliştiricilerin, oyun stüdyolarının oyunlarını, Unipoly Coin adını verdiğimiz token’ın kullanıldığı kendi blokzinciri altyapımızla Web 3.0’a taşımalarına destek olacağız” dedi.

Onurhan Aydoğan - Emir Emad 2 milyondan fazla indirildi



Web 2.0 ve masaüstü odaklı oyun geliştirirken son bir yıldır Web 3.0 teknolojilerine yoğunlaştıklarını kaydeden Emir Emad, “24 çalışanıyla İstanbul’da faaliyet gösteren Unipoly Games olarak geliştirdiğimiz Raidfield 2 oyunumuz, organik bir biçimde 2 milyonu aşkın indirmeye ulaştı. Raidfield 2’nin başarısını Raidfield 3, 6 Cube Mystery gibi, benzersiz senaryoları ve etkileyici deneyimleriyle dikkat çeken casual ve masaüstü oyunlarımızın başarıları izledi. Bugün, Unipoly olarak geliştirdiğimiz blokzinciri ve bu blokzincirinin ekosistem token’ı Unipoly Coin’i kullanarak uzmanlığımızı Web 3.0 odağında uygulamayı sürdürüyoruz. NFT mimarisini de destekleyen Unipoly Coin, oyunculara kendi karakterlerini NFT’ye çevirme ve pazaryerlerinde satma olanağı sunuyor. Bu sayede hem oyunlara olan bağlılıkları artıyor, hem de geliştiricilerin başarısı destekleniyor. Öte yandan Unity 3D oyun motoruyla geliştirdiğimiz oyunlara çok yakında Unreal Engine ile üreteceklerimizi eklemek için çalışmayı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.



“Kuluçka merkezi gibi çalışarak stüdyoları destekliyoruz”



Bir yayıncı ve geliştirici olarak Türkiye'deki oyun ekosistemini de desteklediklerini dile getiren Unipoly Games CEO'su Emir Emad, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: “Unipoly Games olarak, aynı zamanda bir kuluçka merkezi rolü üstleniyoruz. Bize başvuran tüm oyun stüdyolarının oyun üretme kapasitelerini, ürettikleri oyunların kalitesini, hem tasarım ve yazılım, hem de iş modeli ve finans bağlamında güçlendirmek için destek oluyoruz. Türkiye’deki oyun ekosisteminin uluslararası standartlarda işler üretebileceğine ve Web 3.0 çağında da yeni başarı hikayeleri yazabileceğine inanıyoruz.”