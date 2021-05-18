Türkan Saylan ölüm yıl dönümünde anılıyor (Türkan Saylan kimdir?)

2009 yılında aramızdan ayrılan Türkan Saylan ölüm yıldönümünde anılıyor.

TÜRKAN SAYLAN KİMDİR?



Türkan Saylan, 13 Aralık 1935 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Türkiye’nin ilk mütahhitlerinden Fasih Galip Bey’in kızı olan Türkan Saylan’ın annesi İsviçreli Lili Mina Raiman’dır. Annesi Lili Mina Raiman evlendikten sonra Leyla adını aldı. 1963 yılında İstanbul Tıp Fakültesini bitiren Saylan, 1968 yılında İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı'nda Başasistanlığa başladı. 1972'de doçent, 1977'de profesör olan Türkan Saylan, 1976 yılında Cüzzamla Savaş Derneğini kurdu.



Cüzzam, Mycobacterium leprae bakterisinin neden olduğu kronik, ve sürekli ilerleyen bulaşıcı bir bakteriyel enfeksiyona verilen isimdir.



ULUSLARARASI ALANDA TÜRKAN SAYLAN



1986'da kendisine Hindistan'da "Uluslararası Gandhi Ödülü" verilen Saylan, 2006 yılına kadar Dünya Sağlık Örgütü'nün Cüzzam (Lepra) konusunda danışmanlığını üstlendi. Uluslararası Lepra Birliği'nin (ILU) kurucu üyeliğini ve Avrupa Dermato Veneroloji Akademisi’nin Uluslararası Lepra Derneği’nin üyeliğini yaptı. 2005 yılı başında toplam 440 yayını bulunan Prof. Dr. Saylan’ın, bu yayınlarından 50'si yabancı dergilerde yayımlanmıştır.



TÜRKAN SAYLAN'IN ÖZEL HAYATI



1957 yılında Mustafa Orge ile evlenen Türkan Saylan’ın bu evlilikten 2 oğlu oldu. 17 yıl meme kanseri ile mücadele ettikten sonra 18 Mayıs 2009 tarihinde vefat etti. Türkan Saylan vefat ettiğinde gönüllü kuruluş olarak ÇYDD'nin Genel Başkanlığını, TÜRKÇAĞ ve KANKEV Vakfı Başkanlığı ile Cüzzamla Savaş Derneği ve Vakfı Başkanlığı'nı yapmaktaydı.

SAYISIZ ÖDÜL SAHİBİ



Türkan Saylan'ın sayısız ödülleri de bulunuyor. 1996'da İstanbul Üniversitesi'nin “Atatürk İlke ve Devrimleri” ödülünü alan Saylan, İngiltere dermatologlarının derneği olan Dowling Kulübü (1978) ve Kuzey Amerika Klinik Dermatoloji Derneği (1996) tarafından “Onur Üyesi” seçildi.

Saylan'ın aldığı diğer ödüller şöyle:



Ülkemizde Yılın Kadını (1990), Melvin Jones Ödülü (1991), Atatürkçü Düşünceye Hizmet -İncirli Lions (1996), İ.Ü Atatürk İlke ve Devrimleri Ödülü, Kuvayi Milliye Ödülü-Haliç Rotary (1997), Fahrettin Kerim Gökay-Türk Lions Vakfı (1997), Türkiye Ziraatçiler Birliği Dayanışma Ödülü (1998), 75. Yıl Ödülü-Türk Kadınlar Birliği Şişli Şubesi (1998), Uğur Mumcu-Muammer Aksoy Ödülü-ADD İstanbul Şubesi (1999), Rıfat Ilgaz Kültür Merkezi Onur Ödülü (2000), İtalya “Foyer des Artistes” Kurumu Ödülü (2001), cüzzamlı hastalara verdiği uzun süreli hizmet ve getirdiği bakış açısı nedeniyle Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneği 2001 Yılı Ödülü, Atatürk Ödülü-Amerika Atatürk Topluluğu (2001), Sanat Kurumu Onur Ödülü (2002), Dünya Atatürkçü Kuruluşları Atatürk Çağdaşlık Ödülü, Rotary Kulübü “kendinden önce hizmet” ilkesine örnek davranışı nedeniyle 100. Yıl Mesleki Başarı Ödülü, Kültür Üniversitesi’nin İstanbul genelindeki üniversitelerin öğrenci ve öğretim üyeleri arasında yaptığı anket sonucunda “Yılın En Yürekli Kadını Ödülü” (2004), İzmir Karşıyaka Belediyesi İnsan Hakları Ödülü (2005), Tempo Dergisi “Türkiye'nin En İyi Eğitimcisi” Ödülü (2005) Gönüllü kuruluş olarak, “İyi Kalpli Ol Ödülü” Türk Kalp Vakfı (2006), “Yılın Başarılı İş Kadınları Ödülü” Dünya Gazetesi (2006)