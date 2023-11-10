Turkcell'de yeni yapılanma

Turkcell yönetim organizasyonunda altı genel müdür yardımcılığı kapatıldı. Kapatılan bölümler yerine satış ile pazarlama ve dijital servisler genel müdür yardımcılıkları açıldı.

Turkcell'de yeni yapılanma

yönetim organizasyonunda değişikliğe gitti.

Açıklama şirket tarafından dün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılırken kurumsal ve ev satış genel müdür yardımcılığı, bireysel satış genel müdür yardımcılığı, pazarlama genel müdür yardımcılığı, dijital servisler ve çözümler genel müdür yardımcılığı, strateji genel müdür yardımcılığı ve dijital dönüşüm genel müdür yardımcılığı kaldırıldı.

Altı bölümün başındaki genel müdür yardımcıları da görevlerinden ayrıldı.

Kapatılan bölümler yerine satış ile pazarlama ve dijital servisler genel müdür yardımcılıkları açıldı.

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