Türkiye Barolar Birliği, 'Enkaz Radarı' mobil uygulamasını kullanıma sundu

Türkiye Barolar Birliği (TBB), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen binaların kayıt altına alınması amacıyla "Enkaz Radarı" isimli mobil uygulamayı kullanıma sundu.

Türkiye Barolar Birliği, 'Enkaz Radarı' mobil uygulamasını kullanıma sundu

Barolar Birliği'nden yapılan açıklamada, enkazın yeterli teknik inceleme yapılamadan kaldırılmasının delillerin toplanmasını imkansız hale getireceği belirtildi.

Tüm şüphelilerin tespiti, kusur durumlarının belirlenebilmesi ve yaşanan facianın sorumlularının cezasız kalmamasının delillerin sağlıklı şekilde tespit edilmesine bağlı olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"TBB olarak Radarı uygulamasıyla göçük yaşanan her binayı kayıt altına alıyor, ihmalleri ortaya çıkarıyoruz.

bölgesindeki gönüllüleri, alanda görev yapacak meslektaşlarımızla birlikte yargı süreci için görüntü arşivi oluşturarak delillerin toplanmasına yardımcı olmaya ve ücretsiz olan Enkaz Radarı uygulamasını kullanmaya davet ediyoruz.

Deprem bölgesindeki bütün enkazları kayıt altına alarak, adaletin yerini bulmasına hep birlikte yardımcı olabiliriz. Hiçbir yurttaşımız savunmasız kalmayacak."

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