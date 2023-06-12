Türkiye, Finlandiya, İsveç Daimi Ortak Mekanizma toplantısının yeri ve zamanı belli oldu

Ankara 14 Haziran'da kritik bir toplantıya ev sahipliği yapacak. Türkiye-İsveç ve Finlandiya arasında kurulan "Daimi Ortak Mekanizma" dördüncü kez toplanacak. Toplantıda İsveç'in NATO üyelik süreci ele alınacak.
Toplantıda Türk heyetinin başkanlığını Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç üstlenecek. Türk heyetinde ayrıca Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar da yer alacak.
Toplantıya, NATO heyeti başkanı olarak NATO Genel Sekreter Kabine Şefi Stian Jenssen, İsveç heyeti başkanı olarak İsveç Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Büyükelçi Jan Knutsson ve Finlandiya heyeti başkanı olarak da Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Daimi Devlet Sekreteri Jukka Salovaara katılacak.
Toplantıda 2022'de Madrid’de mutabık kalınan taahhütlerde ne gibi somut ilerleme sağlandığına ilişkin değerlendirmeler ele alınacak.
İsveç Parlamentosunda 3 Mayıs'ta onaylanan Anayasa değişikliği kapsamında terörle mücadeleye ilişkin yeni ceza yasası, 1 Haziran’da yürürlüğe girdi. Yasa, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamak için başlıca taleplerinden biriydi. Yasada terör faaliyetlerine katılan ve terör örgütleriyle işbirliği yapan kişilere 4 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.
İSVEÇ'TEN TÜRKİYE AÇIKLAMASI
İ14 Haziran'daki kritik toplantı öncesi İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström açıklama yaptı. İsveçli Bakan, ülkesinde yürürlüğe giren yeni ceza yasası düzenlemesinin Türkiye ile işbirliğini kolaylaştıracağını söyledi.
Billström, Varşova temasları sırasında düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin NATO'ya katılması için Türkiye ve Macaristan'ın onay vermediğini hatırlattı. İsveç'in 2010'dan bu yana yüksek terör tehdidi altında olduğunu söyleyen Billström, "Bu tehdidi bertaraf etmek yoğun ulusal ve uluslararası çabaları gerektirmektedir. İsveç'in yeni yasal düzenlemesi, Türkiye'nin yanı sıra diğer NATO ve AB ülkeleriyle işbirliğimizi kolaylaştıracaktır." dedi.
"BEKLENTİMİZ İSVEÇ'İN TEMMUZ AYINDA NATO'YA DAHİL OLMASI"
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Washington'da İtalyan mevkidaşı Antonio Tajani ile düzenlediği basın toplantısında İsveç'in NATO'ya üyelik sürecini değerlendirdi.
İsveç'in PKK terör örgütüyle bağlantısını ilan eden bir kişiyi Türkiye'ye iade etmesinin NATO üyelik sürecini nasıl etkileyeceğinin sorulması üzerine Blinken, "Tarihi açıdan bakıldığında Finlandiya ve İsveç'in üyelik süreçleri çok çok hızlı gelişti." değerlendirmesinde bulundu.
Blinken, iki ülkenin NATO'nun uzun süredir ortakları olmaları, AB üyelikleri ve Rusya'nın Avrupa güvenliğine tehdidi nedeniyle bu sürecin hızlı olmasının uygun olduğunu belirterek, şöyle devam etti:
"Ancak bu süreç çerçevesinde her NATO üyesi ülkenin endişe ve sorunlarını dile getirmesi de uygun. Bu özellikle NATO'nun 5. maddesi açısından önem taşıyor. NATO üyesi olmak, 5. madde uyarınca saldırıya uğrayan üyelere diğerlerinin destek vermesi anlamına geliyor. Bu süreç çerçevesinde Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in üyelikleriyle ilgili bazı endişelerini gündeme getirebildi."
Blinken, iki ülkenin de Türkiye'nin endişelerini gidermek için gerekli adımları attığını aktararak, "Diğer NATO müttefikleri ve ABD artık İsveç'in resmi olarak NATO'ya dahil olması gerektiği görüşünde. Beklentimiz bunun temmuz ayındaki NATO Zirvesi'nde gerçekleşebileceği yönünde." diye konuştu.
İtalya Dışişleri Bakanı Tajani de İtalya'nın İsveç'in NATO üyeliğini desteklediğini dile getirerek, "Gelecek ay yapılacak NATO Vilnius Zirvesi'nde bunu gerçekleştirmeyi hedefliyoruz." şeklinde konuştu.
Ukrayna'nın NATO üyeliğiyle ilgili ise Tajani, ilk etapta bir NATO-Ukrayna Konseyi'nin kurulabileceğine işaret etti.
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