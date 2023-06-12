İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakma yasağı kaldırıldı

İsveç'te Yüksek Mahkeme, polisin "Kur'an-ı Kerim yakma yasağını" kaldıran idare mahkemesinin kararını onayladı.

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakma yasağı kaldırıldı
İsveç'te şubat ayında Kur'an-ı Kerim yakmak isteyen iki kişiye polis izin vermemişti.

polisinin güvenlik endişelerini gerekçe göstererek "-ı Kerim yakılmasını yasaklayan" kararı, Yüksek Mahkemece iptal edildi.

Yüksek Mahkemeden yapılan açıklamada, şubatta Kur'an-ı Kerim yakmak isteyen iki kişiye güvenlik riski nedeniyle izin vermeyen polisin kararını 4 Nisan'da iptal eden İdare Mahkemesinin bu kararının onaylandığı duyuruldu.

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Mahkeme, polisten Kur'an-ı Kerim yakılmasını yasaklayan kararını kaldırmasını istedi.

İsveç'te şubatta Irak asıllı Salwan Momika, Irak'ın Stockholm Büyükelçiliğinde, Afrika kökenli Chris Makoundout da Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmak istemiş, polis güvenlik gerekçesiyle bu provokasyonlara izin vermemişti.

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Momika ve Makoundout, polisin kararını mahkemeye taşımıştı.

İsveç İdare Mahkemesi, "güvenlik riski endişelerinin" gösteri yapma hakkını sınırlamak için yeterli olmadığını savunarak, polisin kararını iptal etmişti. Bunun üzerine Stockholm polisi kararı Yüksek Mahkemeye taşımıştı.

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