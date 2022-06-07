Türkiye genelinde 110 bin kişiyi dolandırdılar: İkinci 'tosuncuk' vakası mı?

“Cancri Jewellery” adı ile geçtiğimiz yıl açılan ve kısa sürede binlerce üye bulan firmanın adı dolandırıcılık iddiasıyla gündemde.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; “Cancri Jewellery” adlı mücevher firmasının, Türkiye genelinde 110 bin kişiyi dolandırıp kayıplara karıştığı iddia edildi. Firmanın şubelerinde haciz işlemi başlatıldı.



Yüksek kâr getiren bir üretim varmış gibi göstererek yatırımcıları sisteme katmayı amaçlayan dolandırıcılık sisteminin son adresi bir mücevher firması Cancri Jewellery şirketi oldu.

İddialara göre yüksek kâr vaadine inanan binlerce kişinin parasını buhar eden şirket hakkında, yapılan şikâyetler sonrası haciz işlemi başlatıldı.

2021 yılında Türkiye'de açılan ve Ukraynalı Dmytro Pavlenko'nun sahibi olduğu ileri sürülen şirket, kısa sürede 110 bin üyeye ulaştı.

5 İLDE ŞUBESİ BULUNUYOR





Antalya, Trabzon, Yalova, İstanbul ve İzmit olmak üzere 5 ilde şube açan firma, yaklaşık 1.5 ay önce ödemeleri durdurdu. Şubeler ise art arda kapandı. Davalar nedeniyle, şirketin Kocaeli İzmit ilçesindeki şubesine haciz işlemi başlatıldı.

Şirketin diğer illerde bulunan şubelerinde de haciz işlemi yapıldığı öğrenildi.



2021 yılında şehrin merkezlerinde bulunan 5 yıldızlı otellerde toplantı gerçekleştiren firma, iddialara göre bu sayede vatandaşın güvenini kazandı.

Daha sonra şubeler açarak güveni daha da sağlamlaştıran firma, yüksek kazanım garantisi ile para topladı.

Ramazan Bayramı öncesinde ödemeler durduruldu, bayram arifesinde ise şubeler kapandı.

ÇİFTLİK BANK: TOSUNCUK VAKASI



Kamuoyunda 'Tosuncuk' olarak bilinen Mehmet Aydın tarafından 2016 yılında kurulan Çiftlik Bank'ın merkezi Kuzey Kıbrıs'ta bulunmaktaydı.



İnternet üzerinden oynanan bir çiftlik oyununda satın alınan ve beslenen hayvanların Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde kurulan çiftliklerde üretim için kullanılacağı vadedilmişti.



Bu çiftliklerde üretildiği ileri sürülen ürünler de şirketin bayilerinde satılıyordu.



Mart 2018'de şirketin saadet zinciri prensibiyle çalıştığı ve suç örgütü olduğu iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında şirketin malvarlığına el kondu ve yetkilileri tutuklandı.



Şirketin kurucusu Mehmet Aydın'ın topladığı yaklaşık 511 milyon liralık para ile birlikte Uruguay'a kaçtığı öne sürüldü ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından hakkında birçok ülkede kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarıldı.



1 Temmuz 2021 tarihinde Sao Paulo'da Türkiye Büyükelçiliği'ne teslim olmuştur. 3 Temmuz 2021 tarihinde talebi üzerinde Brezilya'da tutuklanmak istemeyen Mehmet Aydın'ın talebi kabul edildi.



Türkiye'ye sevkedildi.