Türkiye gökyüzüne imzasını atmaya devam ediyor

Bakan Uraloğlu, Antalya’da ‘Türk Hava Yolları Yönetim 2024 Zirvesi’ne katıldı.

Programda konuşan Uraloğlu, “22 yıl önce Türk Hava Yolları’nın küresel bir marka ve dünya çapında oyuncu olması bir hayaldi. Bugün, bu hayalin sizlerin emeğiyle gerçeğe dönüştüğüne şahit oluyoruz. Bu hepimize büyük mutluluk ve gurur veriyor.” ifadelerine yer verdi.



ALPER KOMUTANIMIZ TÜRKİYE’NİN UZAY FAALİYETLERİNE ÖNEMLİ KATKILAR SUNACAK

Uraloğlu, hem havacılık hem uzay çalışmaları bakımından çok önemli bir dönem yaşanıldığını belirterek, Türkiye’nin ilk, insanlı uzay misyonu kapsamında bir Türk astronotunun uzaya gönderdiğini ifade etti. Uraloğlu, “Meşakkatli bir eğitim sürecinin ardından Alper Gezeravcı, inşallah 13 farklı alanda uzayda bilimsel çalışmamıza öncülük edecek. Dualarımız Alper komutanımızla olacak. Alper Komutanımız bilimsel çalışmalara imza atacak, Türkiye’nin uzay faaliyetlerine önemli katkılar sunacak.” dedi.



TÜRKSAT 6A’YI UZAYA FIRLATTIĞIMIZDA HABERLEŞME UYDUSU ÜRETEBİLEN 10 ÜLKE ARASINA GİRECEĞİZ

Türkiye’nin ilk yerli ve milli uydusu TÜRKSAT 6A’yı Haziran ayında uzaya fırlatacaklarını ifade eden Uraloğlu, ”Söz konusu çalışmalar TUSAŞ tesislerindeki Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezinde (USET) devam ediyor. Çok az kaldı. TÜRKSAT 6A bizim için bir milat olacak. İnşallah TÜRKSAT 6A’yı uzaya fırlattığımızda haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasına gireceğiz.” şeklinde konuştu.



HAVALİMANLARINI SADECE YEŞİLÇAM FİLMLERİNDE GÖREN TÜRKİYE, ŞİMDİ ANADOLU’NUN HER NOKTASINA UÇUYOR

Uraloğlu, Türk Havayolları’nın Türk bayrağını göklerde gururla taşıdığını belirterek, Dünya’da havacılık sektörünün öncü firmalarından biri haline geldiğini belirtti. Bu gelinen noktanın sürpriz olmadığını kaydeden Uraloğlu, “Bu eser siyasetimizin bir ürünüdür. Düşünsenize, çok değil birkaç on yıl önce insanımız havalimanlarını Yeşilçam filmlerinde görürdü. Bugün Anadolu’muzun en ücra köşelerinde dahi iniş kalkış yapılabilen havalimanlarıyla her kesimden vatandaşımıza hizmet eden bir sektörümüz var.” diye konuştu.

