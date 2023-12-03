Türkiye ile Suudi Arabistan tarımda işbirliği yapacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye ve Suudi Arabistan arasında tarım alanında işbirliği yapılacağını duyurdu. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Görüşmemiz sonunda imzaladığımız Tarım Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı'nın hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, söz konusu mutabakat zaptı, tarım sektörünün iklim değişikliğine uyumunun sağlanması açısından çok önemli.



Tarım alanında özellikle;

- İklim değişikliği ile ilgili teknolojiler geliştirmek ve tanıtmak,

- Hasat sonrası teknikler ve tarımsal ürün işleme,

- Hayvancılık ve bitkisel üretim,

- Bitki, tohum ve veterinerlik sertifikaları,

- Sağlık ve hayvan sağlığı konuları,

- Tarımsal ürünlerin sürdürülebilir arzının sağlanması,

- Biyoteknoloji, organik tarım, balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği,

- Tarımda kalite politikasının geliştirilmesi,

- Tarımda su yönetimi, tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan su kirliliğinin izlenmesi ve tarım sektöründe suyun verimli kullanılması konularında işbirliğini içeriyor.



Anılan alanlarda işbirliğini artırmak ve geliştirmek için gerekli prosedürler ve tedbirler hakkında danışmak üzere çalışma grubu oluşturulması planlanıyor. Bu grubun, ihtiyaç duyulduğunda dönüşümlü olarak her iki ülkede de toplantılar yapması öngörülüyor.

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