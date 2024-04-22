Türkiye ile Yunanistan arasında Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye ile Yunanistan arasında Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı yapıldığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Toplantı olumlu bir havada gerçekleştirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye ile Yunanistan arasında Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan () yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, ile Yunanistan heyetleri arasında yeni tur Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı gerçekleştirildi.

Büyükelçiler ve üst düzey askeri yetkililerin yer aldığı toplantıda taraflar, 2024 yılı boyunca daha önce mutabık kalınan güven artırıcı önlemleri yeniden değerlendirerek, 2025 yılı uygulama planını ele aldı.

"Toplantı olumlu bir havada gerçekleştirilmiştir." ifadesi kullanılan açıklamada, bir sonraki toplantıya Türk tarafının ev sahipliği yapacağı bildirildi.

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