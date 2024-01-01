Türkiye-Nahçıvan sınırında 13 kilometrelik tır kuyruğu

Sürücülerden Serhat Boz ise günlerce kuyrukta bekleyeceklerini bildirerek, "Önce Azerbaycan'a, oradan İran ve Rusya'ya geçeceğiz. Yaklaşık 13-14 kilometre kuyruk var. Gümrüğün çalışmasına göre belki bir hafta, belki 10 güne ulaşırız." diye konuştu.



İranlı sürücü Saed Mahmudi de İstanbul'dan yük aldığını ve İran'a gitmek için yola çıktığını aktararak, "Şu an biz 13 kilometre uzaktayız. Ne zaman geçeceğimizi bilmiyoruz. Belki 4 güne, belki 5 güne geçeriz. Dolabımız var, yemeğimiz var." ifadelerini kullandı.