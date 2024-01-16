Türkiye Parla'ya sahip çıktı | SMA hastası 8 aylık bebeğin tedavi parası toplandı

Binbaşı Ergin Kupan'ın SMA'lı kızının tedavi masrafları için yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalmadı.
Anaokulu öğretmeni Gülşah Kupan ile binbaşı Ergin Kupan'ın mayıs ayında doğan kızları Parla'nın hastalığı 4 ay boyunca anlaşılamadı.
8 aylık küçük kıza 1 ay önce SMA Tip 1 teşhisi koyuldu. Ancak aile yurt dışında 2 milyon doları bulan tedavi masraflarını karşılayamadı.
3,5 yaşında bir oğulları daha olan aile, kasım ayının sonunda İzmir Valiliği onaylı yardım kampanyası başlattı.
SOSYAL MEDYADAN YARDIM DESTEĞİ
Binbaşı Ergin Kupan 6 Ocak'ta sosyal medyadan destek istedi.
2 gün önce yüzde 28 olan kampanya, desteklerle yüzde 100'e ulaştı ve tedavi parası toplandı.
Geç kalınmış tanı yüzünden vücudu zayıf düşen Parla bebek, akciğer enfeksiyonu geçirdi. Hastaneye yatırılan küçük kız yoğun bakımda tedavi oluyor.
Durumu iyi olan Parla, taburcu olunca gen tedavisi için Dubai ya da Almanya'ya gidecek.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Türkiye
- Gündem
- Sma