Türkiye Parla'ya sahip çıktı | SMA hastası 8 aylık bebeğin tedavi parası toplandı

SOSYAL MEDYADAN YARDIM DESTEĞİ



Binbaşı Ergin Kupan 6 Ocak'ta sosyal medyadan destek istedi.



2 gün önce yüzde 28 olan kampanya, desteklerle yüzde 100'e ulaştı ve tedavi parası toplandı.



Geç kalınmış tanı yüzünden vücudu zayıf düşen Parla bebek, akciğer enfeksiyonu geçirdi. Hastaneye yatırılan küçük kız yoğun bakımda tedavi oluyor.



Durumu iyi olan Parla, taburcu olunca gen tedavisi için Dubai ya da Almanya'ya gidecek.

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