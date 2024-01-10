Türkiye, Romanya ve Bulgaristan’dan Karadeniz’deki mayın tehlikesine karşı ortak tedbir anlaşması

“Mayına Karşı Tedbirler Görev Grubu herhangi bir ülkeye veya yapıya karşı ya da alternatif olarak teşkil edilmemekte olup sadece savunma amaçlıdır.” vurgusu yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



“İnisiyatifin yürütme organı olarak tarafların Deniz Kuvvetleri komutanlarının katılımı ile bir komite oluşturulması ve yılda en az iki defa toplantı icra edilmesi, inisiyatifin komutasının altı aylık periyotlarla dönüşümlü olarak yürütülmesi, görevi yürütecek birlik ve filo komutanlarının, komutayı devralacak ülkeden görevlendirilmesi, inisiyatifin her ülkeden birer Mayın Karşı Tedbirleri gemisi (toplam üç) ile bir komuta kontrol gemisinden oluşması, altı ayda en az iki defa 15’er günlük periyotlarla harekât icra edilmesi, Yıllık Harekât Planının, tatbikat, eğitim, liman ziyaretleri ve benzeri hususları da içerecek şekilde yıllık olarak belirlenmesi hususlarında uzlaşılmıştır. Üç kıyıdaş NATO müttefiki ülke, hâlihazırda MCM BLACK SEA inisiyatifini operasyonel olarak işlevsel hale getirerek Karadeniz’i tekrar güvenli bir bölge haline getirmek için çalışmalarına devam edecektir. İmza törenini müteakip, imzalanan muhtıranın her üç ülkenin iç hukuk prosedürlerinden de geçmesini müteakip görev grubunun aktif hale getirilmesi planlanmaktadır. 11 Ocak 2024 tarihinde imzalanacak Mutabakat Muhtırası ile birlikte ortaya konulacak iş birliği, deniz mayınlarına karşı Karadeniz’deki seyrü-sefer emniyetine büyük katkılar sağlayacaktır.”