Türkiye Taşkömürü Kurumu işçi alımı başvuruları ne zaman? TTK'ye 2 bin işçi alımı yapılacak! İşte başvuru şartları

Türkiye Taşkömürü Kurumu işi alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre TTK, Zonguldak için 1500, Bartın için 400 ve Karabük'ün Yenice ilçesi için 100 olmak üzere toplam 2 bin yeraltı "pano-ayak üretim işçisi" istihdam edecek. İşte, Türkiye Taşkömürü Kurumu işçi alımı hakkında son bilgiler...



BAŞVURU TAKVİMİ



Zonguldak, Bartın ve Karabük Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerince, 25.09.2023 tarihinde başlayacak olan 5 günlük işçi alım ilanı süresi içinde, şartlara haiz olan adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adrese göre Zonguldak, Bartın veya Karabük İş Kurumu İl Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekiyor.



ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR



Söz konusu ilan kapsamında adayların başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış, en az ilkokul mezunu ve başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla 32 yaşından gün almamış olması gerekiyor.



Öte yandan adayların, iş için başvuru yaptıkları ilde ikamet etmeleri şartı aranıyor.



KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?



Alımlar, kura yoluyla 13 Ekim Cuma günü Zonguldak, 20 Ekim Cuma günü Bartın ve Karabük'te gerçekleştirilecek. Noter kurası sonucu asıl olarak belirlenen adaylardan gerekli şartları sağlayamayanlar yerine sırasıyla yedek adaylar çağırılacak.