Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) 2 bin işçi alımıyla ilgili ayrıntılar belli oldu: Başvuru ve kura takvimi açıklandı

BAŞVURU SÜRESİ

Zonguldak, Bartın ve Karabük Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerince, 25.09.2023 tarihinde başlayacak olan 5 günlük işçi alım ilanı süresi içinde, şartlara haiz olan adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adrese göre Zonguldak, Bartın veya Karabük İş Kurumu İl Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekiyor.

KURA TARİHLERİ

Başvuranlar arasından işe girmeye hak kazanacak adayları tespit etmek

amacıyla;



Zonguldak 1500 işçi alımı için; 13.10.2023 tarihinde saat: 14:00’te, Zonguldak Site (Bahçelievler) Kapalı Spor salonunda,



Bartın 400 işçi alımı için; 20.10.2023 tarihinde saat:14:00’ te, Bartın Ömer Tepesi Kapalı Spor salonunda,



Karabük Yenice ilçesi 100 işçi alımı için; 20.10.2023 tarihinde saat:16:00’ da Karabük Yenişehir Merkez Spor salonunda,

noter kura çekimi yapılacaktır.

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