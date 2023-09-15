Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) 2 bin işçi alımıyla ilgili ayrıntılar belli oldu: Başvuru ve kura takvimi açıklandı

Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) 2 bin işçi alımıyla ilgili ayrıntılar belli oldu. İlana göre, TTK işçi alımı için başvuru süreci 25 Eylül 2023 tarihinde başlayacak. Peki, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) 2 bin işçi alımı hangi illerde yapılacak? İşçi alımı kuraları ne zaman gerçekleşecek?

Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) 2 bin işçi alımıyla ilgili ayrıntılar belli oldu: Başvuru ve kura takvimi açıklandı

Taşkömürü Kurumu (TTK) 2000 pano ayak üretim işçisi alımı ilanı paylaştı. Yapılan yazılı açıklamada; "Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü ve bağlı işyerlerinin yeraltı işyerlerinde 4857 sayılı İş Kanununa tabi daimi işçi statüsünde “Pano-ayak üretim işçiliği” sanatında çalıştırılmak üzere, 09.08.2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Alınmasında Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre Zonguldak, Bartın ve Karabük İş Kurumu vasıtası ile başvuranlar arasından, Noter tarafından yapılacak olan elektronik ile tespit edilmek suretiyle aşağıdaki şartlara haiz olan; Zonguldak ilinden 1500, Bartın ilinden 400 ve Karabük ili Yenice ilçesinden 100 olmak üzere gruplu toplam 2000 yeraltı “pano-ayak üretim işçisi” alınacaktır." denildi. 

Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) 2 bin işçi alımıyla ilgili ayrıntılar belli oldu: Başvuru ve kura takvimi açıklandı - 1

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANILACAK ŞARTLAR

- Başvuru tarihinin son günü itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

- En az İlkokul mezunu olmak,

- Başvuru tarihinin ilk günü itibariyle 32 yaşından gün almamış olmak

- Zonguldak 1500 işçi alımı için Zonguldak ilinde, Bartın 400 işçi alımı için Bartın ilinde, Karabük 100 işçi alımı için Karabük ilinin Yenice ilçesinde ikamet ediyor olmak.

Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) 2 bin işçi alımıyla ilgili ayrıntılar belli oldu: Başvuru ve kura takvimi açıklandı - 2

BAŞVURU SÜRESİ

Zonguldak, Bartın ve Karabük Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerince, 25.09.2023 tarihinde başlayacak olan 5 günlük işçi alım ilanı süresi içinde, şartlara haiz olan adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adrese göre Zonguldak, Bartın veya Karabük İş Kurumu İl Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekiyor. 

KURA TARİHLERİ

Başvuranlar arasından işe girmeye hak kazanacak adayları tespit etmek
amacıyla;

Zonguldak 1500 işçi alımı için; 13.10.2023 tarihinde saat: 14:00’te, Zonguldak Site (Bahçelievler) Kapalı Spor salonunda,

Bartın 400 işçi alımı için; 20.10.2023 tarihinde saat:14:00’ te, Bartın Ömer Tepesi Kapalı Spor salonunda,

Karabük Yenice ilçesi 100 işçi alımı için; 20.10.2023 tarihinde saat:16:00’ da Karabük Yenişehir Merkez Spor salonunda,
noter kura çekimi yapılacaktır.
﻿​

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...