Türkiye tedavisi için seferber oldu: SMA'lı minik Parla, Dubai yolcusu

İzmir'de görevli Binbaşı Ergin Kupan ve Anaokulu öğretmeni Gülşah Kupan'ın (36) 8 aylık kızı Parla'ya SMA tanısının konulmasının ardından aile kasım ayının sonunda İzmir Valiliği onaylı yardım kampanyası başlattı.

Aralık ayında Covid-19'u atlatan Parla bebeğin kampanyası, 6 Ocak günü baba Ergin Kupan'ın video ile çağrıda bulunmasının ardından yüzde 100'e ulaştı. Kupan, SMA Tip 1 kas hastası olan kızı Parla için paylaştığı destek çağrısı videosunda, "Parla, bu kas hastalığıyla dünyada tanı alan 8'inci kişi. 27 yıldır bu vatan toprakları için savaştım. Şimdiki savaşım ise kızım Parla için. Desteklerini bu zamana kadar esirgemeyen ve bundan sonra da destekleyecek herkesten Allah razı olsun" ifadelerine yer verdi.

PARLA, DUBAİ'YE GÖTÜRÜLECEK