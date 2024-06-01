Türkiye Yağlı Güreş Ligi 2. Etabı, Gaziantep'te başladı

Şahinbey Belediyesi’nin ev sahipliğinde Gaziantep’te düzenlenen Türkiye Yağlı Güreş Ligi 2. Etabı, 31 Mayıs tarihinde düzenlenen kortejin ardından, Şahinbey Belediyesi Geneleksel Spor Merkezinde başladı.



Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu’nun 31 Mayıs / 1-2 Haziran tarihleri arasında Gaziantep'te düzenleyeceği CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi 2. Etabı 80 bin metrekarelik Şahinbey Geleneksel Spor Merkezi’nde başladı. Organizasyona Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu (TGGF) Başkanı İbrahim Türkiş, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve kent protokolünün yanı sıra derece elde etmek için ter döken bin 474 pehlivan katıldı.

