Türkiye'de 2021'de 280 kadın öldürüldü

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu tarafından 2021 yılı veri raporu yayımlandı.

Raporda yer alan verilere göre, Türkiye'de 2021 yılında erkekler tarafından 280 kadın öldürüldü, 217 kadın ise şüpheli şekilde ölü bulundu.

280 KADININ 124’Ü EVLİ OLDUĞU ERKEK TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ



Verilere göre 2021 yılında öldürülen 280 kadının 124'ü evli olduğu erkek, 37'si birlikte olduğu erkek, 24'ü tanıdık bir erkek, 21'i eskiden evli olduğu erkek, 16'sı akrabası, 13'ü eskiden birlikte olduğu erkek, 13'ü babası, 11'i oğlu, 6'sı kardeşi, 3'ü tanımadığı birisi, 1'i de kendisini takip eden erkek tarafından öldürüldü.

Raporda 11 kadının ölümüne sebep olan kişilerin yakınlık durumunun ise tespit edilemediği belirtildi.

2021 YILINDA KADINLAR ÇOĞUNLUKLA EVLERİNDE ÖLDÜRÜLDÜ



Kadınların 178’i evinde, 33’ü sokak ortasında, 12’si arazide, 10’u iş yeri, 9’u arabada, 8’i ıssız yerde, 6’sı otelde, 2’si apartman girişinde, 2’si parkta, 1’i kömürlükte, 1’i barakada, 1’i okul önünde, 1’i minibüste, 1’i evinin dışındaki tuvalette, 1’i avukatlık bürosunda, 1’i fabrikada, 1’i otoparkta, 1’i evinin önünde, 1’i sağlık ocağı bahçesinde öldürüldü.

10’unun öldürüldüğü yer tespit edilemedi. Bu yıl öldürülen kadınların yüzde 64’ü evlerinde öldürüldü.



2021 YILINDA 143 KADIN ATEŞLİ SİLAHLA ÖLDÜRÜLDÜ



134’ü ateşli silahlarla, 93’ü kesici aletle, 31’i boğularak, 8’i darp edilerek, 3’ü yakılarak, 2’si yüksekten atılarak, 4’ü sert bir cisimle vurularak, 3’ü aracın altında kalarak öldürüldü. 2 kadının hangi silahla öldürüldüğü tespit edilemedi.

TANIMADIĞI KADINA YUMRUK ATIP BURNUNU KIRDI

