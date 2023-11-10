Türkiye'de balon balığı tehlikesi yayılıyor: Akdeniz ve Ege'den sonra yeni rotası Karadeniz

ÇANAKKALE BOĞAZI VE MARMARA'DA GÖRÜLDÜ



Balon balığıyla ilgili çalışmalara imza atan, popülasyonu da yakından inceleyen Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürü Serkan Erkan, istilacı türler arasında yer alan balon ve aslan balıklarıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı önlemler almasına rağmen istilacı türlerin popülasyonunun arttığını vurgulayan Erkan, “Tehlike devam ediyor. İnsan kaynaklı tehlike. Süveyş Kanalı'nı açarak bunu başlattık. Kızıldeniz'den pek çok tür Akdeniz'e geldi. Bunlar yayılmaya devam ediyor. Çanakkale Boğazı'nda tespitlerimiz oldu. Marmara'ya da giriş yaptı ve devam ediyor." dedi.

