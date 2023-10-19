Türkiye'de doktora nüfusun 10 katı başvuru

Melike Şahin-NTV İstanbul

85 milyon nüfusa sahip Türkiye'de geçen yıl 854 milyondan fazla kez doktora başvuruldu.



Yani bir kişi ortalama 10 kez doktora gitti. 2022 istatistiklerini Sağlık Bakanlığı yayınladı.

Türkiye Acil Tıp Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ayhan Özhasenekler, "Bizim sağlık sistemimiz maalesef tedavi edici sağlık hizmeti sunumuna daha yatkın. Aslında biz koruyucu sağlık hizmetini daha aktif hale getirerek insanlar hasta olmadan önlem alırsak hem bu tür fazla kalabalığı önlemiş oluruz hem de insanların sağlığı bozulmadan önlem almış oluruz. Sağlığı bozulduktan sonra yapılacak ekspertiz tetkikler, ekstra muayene ücretleri, ekstra muayene zamanlarından da kaçınmış oluruz." açıklamasında bulundu.

EN SIK ACİL SERVİSE GİDİYORUZ

En çok başvurunun yapıldığı birim acil servisler.



Özhasenekler, hastane başvurularının yaklaşık üçte biri ya da dörtte birinin acil servislere olduğunu söyleyerek, "Özellikle poliklinikte sıra bulamamak, randevu alamamak gibi veya tetkiklerin, randevu verilmesi gibi işler, acil servis başvurularını çok özellikle poliklinikten acil servise başvurursanız işleriniz daha hızlı hallolur anlayışı acil servis başvurularının en sık nedeni." dedi.



2021 yılında doktora başvuru sayısı yaklaşık 675 milyondu. Yani bir yılda doktora başvuranların sayısı yüzde 26 arttı.

Özhasenekler, "Uygunsuz başvurular maalesef oluyor." diyerek sözlerine şunları ekledi:

"Aslında basit bir gribal enfeksiyon geçiren bir hasta evde kendisi sıcak içecekler, dinlenme, bol sıvı tüketimi, yiyeceklerine dikkat ederek geçireceği bir vakti maesef hastane başvurusu mutlaka bir ilaç mutlaka bir serum desteği ihtiyacı gibi kendi belirlediği ihtiyaçlarla bunu karşılamak istiyor ve bu yüzden acil başvurularını çok arttırıyor."

TÜRKİYE AVRUPA'DA İKİNCİ SIRA

Türkiye bu istatistiklerle Avrupa'da Slovakya'nın ardından ikinci sırada. Başvuruların yaklaşık 333 milyonu aile hekimlerine, 496 milyonu hastanelere yapıldı.

