Türkiye'den Gazze'ye insani yardım

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Gazze'deki ihtiyaç sahipleri için hazırlanan sağlık malzemelerinin A400M tipi uçak ile dün Ürdün'e ulaştırıldığını bildirdi.

Türkiye'den Gazze'ye insani yardım

, 'ye yardım ulaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, uçağa yerleştirilen malzemelerin görüntüleri paylaşılarak, "Gazzeli kardeşlerimiz için hazırlanan sağlık malzemeleri, Kayseri'deki 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığımızdan havalanan A400M tipi uçak ile Ürdün’e ulaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.

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