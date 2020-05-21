Türkiye'den Hafter'e uyarı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, "Libya’daki Türk çıkarlarının hedef alınması halinde darbeci Hafter unsurlarını meşru hedef telakki edeceğiz" ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı 21.05.2020 - 13:45 | Son Güncelleme : 21.05.2020 - 13:57

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı milislerin Türk kuvvetlerini ve çıkarlarını hedef alacaklarına ilişkin açıklamaları üzerine "Libya’daki Türk çıkarlarının hedef alınması halinde bunun çok ağır sonuçları olacağını ve darbeci Hafter unsurlarını meşru hedef telakki edeceğimizi bir kez daha hatırlatıyoruz" ifadesini kullandı.

Sözcü Aksoy, Hafter milislerinin Türk kuvvetlerini ve çıkarlarını hedef alacaklarına ilişkin açıklamaları hakkındaki Bakanlığa yöneltilen bir soruya yazılı cevap verdi.

Aksoy, yabancı bir basın yayın kuruluşunda atıfta bulunulan ve darbeci Hafter’e bağlı gayrimeşru milislerin Türk çıkarlarını hava unsurlarıyla hedef alacağı yönündeki açıklamanın, Libya’nın doğusunda dış destekle yeni savaş uçakları konuşlandırılmasından sonra yapılmasının dikkat çekici olduğunu belirtti.

Hafter’e bağlı unsurların son dönemde sahada yaşadığı kayıpların hezeyanının bir yansıması olan bu açıklamanın, darbeci Hafter’in ve destekçilerinin Libya’daki ihtilafı tırmandırma niyetinde olduklarının en açık göstergesi olduğunu vurgulayan Aksoy, "Bu vesileyle Libya’daki Türk çıkarlarının hedef alınması halinde bunun çok ağır sonuçları olacağını ve darbeci Hafter unsurlarını meşru hedef telakki edeceğimizi bir kez daha hatırlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

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