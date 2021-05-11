Türkiye'den İsrail'in Filistin'e saldırılarına tepkiler

İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'e saldırısına Türkiye'den tepki yağdı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail'in ABD Büyükelçiliğinin "İsrail'in Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik zulüm, işgal ve saldırılarını savunan" paylaşımındaki çarpıtmalara, gerçekleri ortaya koyarak tepki gösterdi.



Altun sosyal medya hesabından, İsrail Büyükelçiliği'nin "İsrail'in saldırılarının kendisini koruma amacı taşıdığını" öne süren paylaşımına ilişkin açıklama yaptı.



Esas Filistinlilerin topraklarının işgal edildiğini, zulüm gördüğünü, en temel insan haklarının çiğnendiğini ve İsrail'in saldırılarında çocuklar başta olmak üzere çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybettiğini belirten Altun, şunları kaydetti:



"Başkalarına ait toprakları yağmalayan ve işgal eden bir devlet düşünün. Masum sivillerin temel insan haklarından mahrum bırakıldığını düşünün. Kadınların, çocukların ve yaşlıların her gün tacize uğradığını düşünün. Bir halkın insanlık onurunun alçakça çiğnendiğini düşünün. Filistinlilerin haklarını savunacağız. Bir mübarek mabedin üstelik o dinin en kutsal günlerinden birinde saldırıya uğradığını düşünün.

"TÜRKİYE FİLİSTİNLİLERİN YANINDA OLACAK"



Vatikan'a giden hacıların silahlı kuvvetler tarafından desteklenen fanatikler tarafından saldırıya uğradığını düşünün. New York'taki Noel veya Hanuka törenlerinin şiddet nedeniyle kesintiye uğradığını düşünün. Müslümanlar Mescid-i Aksa'yı savunacak. Yalnızca işgalin derinleşmesiyle sonuçlanan bir sözde barış süreci düşünün. Paris'te, işgal altındaki insanların seçim bile yapamadığını düşünün. Londra'da yaşayanların vatandaşlık haklarının ve dolaşım özgürlüklerinin olmadığını düşünün. Türkiye, Filistinlilerin yanında olacak."



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, paylaşımında, elleri silahlı İsrail askerlerinin, Filistinli küçük bir çocuğu yaka paça göz altına aldıkları, Mescid-i Aksa'nın kapısına dayandıkları ve yaşlı bir Filistinliye silah doğrulttukları fotoğraflara da yer verdi.



ALTUN: İSRAİL'İN ALÇAKÇA VE ZALİM

SALDIRILARINA 'DUR' DEMENİN VAKTİDİR

Fahrettin Altun, konuya ilişkin bir diğer paylaşımında "İslam dünyasına sesleniyoruz, İsrail'in alçakça ve zalim saldırılarına 'dur' demenin vaktidir. Tüm insanlığa sesleniyoruz, bu terör devletine had bildirmenin vaktidir." sözlerine yer verdi.



Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:



"İslam dünyasına sesleniyoruz, İsrail'in alçakça ve zalim saldırılarına 'dur' demenin vaktidir. Tüm insanlığa sesleniyoruz, bu terör devletine had bildirmenin vaktidir. Bu, tarihsel ve insani sorumluluğumuzdur. Tek başımıza da kalsak biz bu zulüm düzeniyle mücadele edeceğiz. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu zulüm düzenine karşı bugüne dek güçlü bir mücadele vermiştir. Bu onurlu ve vakur bir mücadeledir. Bu mücadele hak ve batıl mücadelesidir. Zalimler için yaşasın cehennem."

KALIN'DAN ORTAK MÜCADELE ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, İsrail'in işgal ve zulmü ile fanatik Yahudilerin ihlallerine "dur" demek için, sağduyu ve vicdan sahibi tüm Müslüman, Hristiyan ve Yahudilerin ortak mücadele etmesi çağrısında bulundu.



Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kudüs'teki kiliselerin, ortak bir bildiriyle İsrail'in şiddete ve provokatif eylemlerine son vermesi çağrısında bulunduğunu belirterek, kiliselerin ortak bildirisini paylaştı.



İbrahim Kalın, "İsrail'in işgal ve zulmüne ve fanatik Yahudilerin ihlallerine dur demek için sağduyu ve vicdan sahibi tüm Müslüman, Hristiyan ve Yahudiler ortak mücadele etmeli." ifadelerini kullandı.

'İSRAİL'İN KENDİNİ SAVUNMA HAKKI' DİYENLER ÇOCUK KATİLLERİNİN İŞ BİRLİKÇİSİDİR



AK Parti Sözcüsü Çelik de, İsrail'in Gazze'ye karşı hava saldırılarına sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in savaş uçaklarıyla çocukları öldürdüğünü belirtti. Çelik, şunları kaydetti:



"Buna birileri 'İsrail’in kendini savunma hakkı var' diyor. Kim bu zalim saldırganlığa 'İsrail'in kendini savunma hakkı' diyorsa çocuk katillerinin iş birlikçisidir. Şimdiye kadar gördük ki 'İsrail'in kendini savunma hakkı' denilen her eylemin, yorumun ve haberin arkasında, Netanyahu gibi zalim ve fanatiklerin saldırganlığı gizleniyor."