Türkiye'den Nepal'deki depremde hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, depremde çok sayıda can kaybı yaşandığının ve yaralananların olduğunun üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.



Açıklamada, "Dost Nepal hükümetine ve halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.



Nepal Ulusal Acil Durum Operasyon Merkezi yetkilileri, merkez üssü Nepal’in Jumla bölgesinin 42 kilometre güneyi olan 5,6 büyüklüğündeki depremde 157 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını bildirmişti.