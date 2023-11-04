Türkiye'den Nepal'deki depremde hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Nepal'de dün akşam saatlerinde meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Türkiye'den Nepal'deki depremde hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, depremde çok sayıda can kaybı yaşandığının ve yaralananların olduğunun üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.

Açıklamada, "Dost hükümetine ve halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Nepal Ulusal Acil Durum Operasyon Merkezi yetkilileri, merkez üssü Nepal’in Jumla bölgesinin 42 kilometre güneyi olan 5,6 büyüklüğündeki depremde 157 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını bildirmişti.

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