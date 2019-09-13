Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 2009 yılında “Konuşacağız" diyerek arabasıyla ormana götürdüğü bir çocuğu darp ederek cinsel saldırıda bulunan ve Interpol tarafından 194 ülkede kırmızı bültenle aranan A.Ş., Fransa'da yakalandı.

Hürriyet gazetesinden Musa Kesler'in haberine göre, Türkiye'ye getirilmek üzere Paris Havalimanı'na götürülen A.Ş. uçağa bindirilirken Fransız polisine direnerek arbede çıkardı.

Kolundaki kelepçeyle hem kendini hem de polisleri yaralayan A.Ş. hastaneye kaldırıdı. Ardından Interpol ekibi tarafından uçağa tekrar bindirildi. Ancak uçuş güvenliğini tehlikeye atacağı değerlendirilince iadesi bir süre ertelendi. Ardından Türkiye'den içerisinde anestezi uzmanı ile bir doktorun da bulunduğu özel ekip, Fransa'nın başkenti Paris'e gitti.

ÖZEL KELEPÇE TAKILDI



Ekip, Interpol Daire Başkanlığı tarafından yüksek riskli şahısların kendisine ve personele zarar vermemesi için' tasarlanan özel kelepçeyi de yanında götürdü. Anestesi uzmanı doktorun bayılttığı A.Ş., kumaş ve plastikten yapılan özel kelepçe ile Türkiye'ye getirilerek Yozgat Adliyesi'ne teslim edildi.

