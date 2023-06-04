Türkiye'den yola çıkan ilk hac kafilesi Mekke'ye ulaştı

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre, Hac farizasını yerine getirmek üzere Türkiye'den yola çıkan hacı adayları kutsal topraklara ayak bastı.

MEKKE'DE GÜLLERLE KARŞILANDILAR



Açıklamada, "2023 yılı hac organizasyonu kapsamında yola çıkan Rahman'ın misafirleri Mekke'de güller ile karşılandı." denildi.



Diyanet İşleri Başkanlığı'nın organizasyonuyla kutsal topraklara giden hacı adayları önce Medine'ye ulaşmış, ardından Mekke'ye doğru yola çıkmıştı.