Türkiye'nin en kısa boylu kadını hayatını kaybetti

Türkiye'nin en kısa boylu kadını Elif Kocaman hayatını kaybetti.



Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan 33 yaşındaki Kocaman, iki gün önce rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Zatürre teşhisi konulan Kocaman, durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alındı.

Kocaman, yapılan tüm müdahalelere rağmen zatürreye bağlı çoklu organ yetmezliğinden dolayı hayatını kaybetti.



Dünyanın en kısa boylu kadını unvanı ile Guinness Rekorlar Kitabı'na giren ve bu rekoru 1 yıl elinde tutan Elif Kocaman, 2011 yılında 69 santimlik ABD'li üniversite öğrencisi Bridgette Jordan'a bu rekoru kaptırmıştı.