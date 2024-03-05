Türkiye'nin en obez ve en fit ili belli oldu

Obezite hem dünyada hem de Türkiye'de giderek artan çağımızın en tehlikeli hastalıklarından biri.

4 Mart Obezite Günü'nde, Dünya Sağlık Örgütü'nün açıkladığı verilere göre Türkiye Avrupa'daki obezite oranlarında ilk sırada yer alıyor. Uzmanlara göre çocuk ve yetişkinlerde yaşanan artış toplumsal sağlığı tehdit ediyor.



Türkiye Obezite Araştırma Derneği, Dünya Sağlık örgütü'nün açıkladığı verilerden sonra Türkiye'nin en obez ve en fit şehirlerini açıkladı.



Rakamlara göre obez sayısının en yüksek olduğu il Adana, en düşük olduğu il ise Erzurum oldu.



Peki obeziteye neden olan "zengin mutfak" mı, yoksa "yeme alışkanlıkları" mı?



Uzmanlara göre obezitenin başlıca nedenleri beslenme alışkanlıkları, fiziksel aktivite eksikliği ve hormonal etkiler.



Dünya'da obezite oranı yüzde 20'nin üzerine çıktı. Türkiye'de ise bu oran yüzde 17.

Cinsiyet bazında bakıldığında kadınların yüzde 20.9'unun obez olduğu saptanırken erkeklerde bu, yüzde 13.7 olarak açıklandı.

