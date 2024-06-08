Türkiye’nin ikinci astronotu Atasever tarihi uçuşu öncesinde düşüncelerini paylaştı

Kendisinin de içinde yer alacağı uzay uçuşunu gerçekleştirecek Virgin Galactic şirketinin X hesabından yapılan paylaşımda, Atasever'in uçuş öncesi düşüncelerini aktardığı bir video mesaja yer verildi.



Mesajında Atasever, kostümlü provanın da tamamlandığını belirterek bugün uzaya uçacaklarını belirtti.



"Galactic 07" ekibinin bir üyesi olarak 7 deney gerçekleştireceğinin bilgisini veren Atasever, "Bu, ülke olarak uzay araştırmalarımızı bir sonraki aşamaya taşıyacak ve umarım gelecek nesillere ışık tutacak, ilham verecek." değerlendirmesinde bulundu.