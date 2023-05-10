Türkiye'nin ilk böbrek nakilli hastalarından olan dernek başkanı öldü

Eski Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu, 1979 yılında Ankara Üniversitesi'nde Mehmet Şahan'a böbrek nakli ameliyatı yaptı.

Şahan, dayısı Ahmet Sayıgılı'nın bağışladığı böbrek ile yeni hayatına başladı. Türkiye'nin ilk böbrek nakilli hastalarından olan Şahan, daha sonra Antalya'ya yerleşip, organ bağışının önemini anlatmak için AKBÖHONDER'i kurdu.

'Organ Bağışı İçin Elele Projesi'ni hayata geçiren Şahan, bir bilinç oluşturmak için şehir şehir dolaşıp, seminerler düzenledi. Sık sık organ bağışı çağrısı yapan Şahan, son olarak böbrek iltihabı şikayeti ile Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi görmeye başladı.

Durumu ağırlaşan Şahan, dün yaşam mücadelesini kaybetti. Şahan'ın cenazesi, Duacı Mezarlığı'nda defnedilecek.