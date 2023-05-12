Türkiye’nin kurtuluşu yenilenebilir enerjidir

Türkiye’nin önde gelen enerji yapıları, elektrik üreticileri, sektör paydaşları ve akademisyenleri çatısı altında buluşturan H2DER, son yönetim kurulu toplantısında, somut önerileri gündeme taşıdı. Başkan Günay, yenilenebilir enerji ve devamında yeşil hidrojen üretiminin, Türkiye ekonomisinin en önemli kaldıracı olacağını savundu.

Yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen ve enerji dünyasının yeni yıldızına dönüşen yeşil hidrojen, Türkiye’nin rüzgar ve güneş enerjisi varlığı ile büyük bir potansiyel sunuyor. Dünyanın gerisinde kalmadan, sektörün gelişimi nasıl sağlanabilir sorusu, önerilerin de kaynağını oluşturuyor. Günay, seçim sonrası süreçte, zaman kaybetmeden uygulanmasını önerdiği yapısal gelişmeleri de dile getirdi:

* HPDK ve Hidrojene Özel Bakan Yardımcılığı ihdas edilebilir. Bu Hidrojen Piyasası Düzenleme Kurulu – HPDK gibi bir yapı da olabilir. Sadece hidrojenden sorumlu bir bakan yardımcılığı ihdas edilmelidir. Seçim sonrası süreçte, enerjide en önemli başlıktır. Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında Türkiye'de daha yüksek verimle daha ucuza hidrojen üretilebilir. Türkiye'nin temiz enerjideki yüksek potansiyeli yeşil hidrojen üretiminde maliyeti düşürebilir.