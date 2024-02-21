Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği ile BM Daimi Temsilciliğine atama

AHMET YILDIZ KİMDİR?



Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği görevi tebliğ edilen Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Yıldız, 1964'te Denizli'de doğdu ve Ankara Üniversitesinde Uluslararası İlişkiler eğitimini tamamladı.



Bakan Yardımcısı Yıldız, Aralık 1988'de Dışişleri Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığında Aday Meslek Memuru göreve başladı.



Yıldız, Mayıs 1989-Nisan 1990 arasında Ortadoğu Dairesinde Aday Meslek Memuru olarak görev almaya devam etti. Aralık 1990-Ekim 1991 arasında Konsolosluk Daire Başkanlığında görev alan Yıldız, Ekim 1991-Aralık 1993'te Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliğinde Ataşe ve Üçüncü Katip olarak çalıştı.



Aralık 1993-Ekim 1995'te Türkiye'nin Stuttgart Başkonsolosluğunda Muavin Konsolos olarak görevlendirilen Yıldız, 2 yıllık Dışişleri Bakanlığı merkezindeki görevinin ardından Türkiye'nin Houston Başkonsolosluğunda Konsolos olarak görev aldı.



Yıldız, Temmuz 2000-Eylül 2002'de Türkiye'nin Şam Büyükelçiliğinde; Ağustos 2004-Şubat 2005'te Riyad Büyükelçiliğinde; Şubat 2005-Eylül 2006'da Şam Büyükelçiliğinde Müsteşar olarak çalıştı.



Eylül 2006-Eylül 2008'de Türkiye'nin Cidde Başkonsolosluğunda Konsolos olarak görev alan Yıldız, Aralık 2009'a kadar Dışişleri Bakanlığında farklı birimlerde daire başkanı olarak görevlendirildi.



Yıldız, Aralık 2009-Kasım 2011'de Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğunda Birinci Sınıf Başkonsolos olarak atanırken, Kasım 2011-Temmuz 2014'te Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi olarak görevlendirildi.



Bakan Yardımcısı Yıldız, 2014'te Başbakanlık Dışişleri Başdanışmanlığına, cumhurbaşkanı seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanlığı Dışişleri Başdanışmanlığı görevine getirildi.



2016'da da Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak atanan Yıldız, Nisan 2018'e kadar bu görevi sürdürdü. Yıldız, 2018'de AK Parti milletvekilliğine seçildi ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Türk Grubu Başkanlığıyla NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Türk Grubu üyesi olarak çalışmalarda bulundu.



Yıldız, 22 Haziran 2023'te de Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak görev almaya başladı.