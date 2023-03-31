Türkiye'ye 2 önemli ziyaret: Yunanistan Savunma Bakanı ve Rusya Dışişleri Bakanı geliyor

Türkiye'nin önümüzdeki hafta 2 önemli konuğu olacak. Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov geliyor.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunan mevkidaşını deprem bölgesinde ağırlayacak.



Panagiotopoulos, Bakan Akar'ın davetiyle 4 Nisan Salı günü Hatay'da olacak. İki bakan yeniden inşa ve yardım faaliyetlerinin devam ettiği bölgede incelemelerde bulunacak.

Akar ve Panagiotopoulos Hatay'da başbaşa bir görüşme de gercekleştirecek.



Depremin ardından iki ülke arasındaki temas trafiği dikkat çekiyor. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da 12 Şubat'ta Hatay'ı ziyaret etmişti.



22 Mart tarihinde de Türkiye ve Yunanistan arasında kurulan Pozitif Gündem toplantılarının 4. turu yapılmış, 25 konu başlığında önemli ilerlemeler kaydedildiği duyurulmuştu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 25 Mart Yunanistan milli bayramı dolsıyla Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'e kutlama mektubu göndermişti.



SERGEY LAVROV 6-7 NİSAN TARİHLERİNDE TÜRKİYE'Yİ ZİYARET EDECEK



Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise 6-7 Nisan tarihlerinde Türkiye'de olacak.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rus mevkidaşı ile yapacağı görüşmede ana gündem maddeleri, ticaret ve enerji konuları ile Suriye'deki gelişmeler ve Ukrayna savaşı olacak.

