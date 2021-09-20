TURKOVAC bin 100 gönüllüye uygulandı, yan etki görülmedi

Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılınç Toker, faz-3 çalışmaları devam eden yerli aşı TURKOVAC ile ilgili konuştu.

Aşının şimdiye kadar bin 100 kişiye uygulandığını dile getiren Toker, bir yan etkinin de görülmediğini söyledi.

Dr. Toker, "Şu an için 72 gönüllümüze TURKOVAC aşısını faz-3 kapsamında uyguladık. Türkiye genelinde İstanbul, Ankara ve Kayseri’de çalışmalar devam ediyor. 5 merkez şeklinde devam ediyoruz'' dedi.

Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılınç Toker

Toker, lokal aşı yerindeki ağrı dışında ciddi, hayati tehlike oluşturabilecek ya da tıbbi bir tedavi ihtiyacı gerektirecek bir yan etki ile karşılaşmadıklarını belirtti.



Gönüllü alımına e-nabız üzerinden devam ettiklerini hatırlatan Toker, katılmak isteyen gönüllülerin devam eden süreçteki takiplerinde tekrar gelebilmek şartı ile farklı illerden başvuru yapabileceklerini aktardı.

"YOĞUN BAKIMDA TAKİP ETTİĞİMİZ VAKA SAYIMIZ ÇOK FAZLA"

Kayseri'deki vaka artışına da değinen Toker, "Vaka artışı şu an için Türkiye’de en belirgin şekilde Kayseri’de ve bizim zaten Kayseri Şehir Hastanesi'nde yatarak tedavi altına aldığımız, yoğun bakımda takip ettiğimiz vaka sayımız çok fazla. Kayseri’de özellikle akciğer tutulumu ile zatürre tablosu seyreden hastamız çok fazla" diye konuştu.