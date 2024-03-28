Türksat 6A ne zaman uzaya fırlatılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türksat ve TÜBİTAK arasında imzalanan "Türksat 6A Milli Haberleşme Uydu Proje Sözleşmesi" kapsamında yapımı devam eden Türksat 6A, tamamlanma aşamasına geldi.



TÜRKSAT 6'DA SONA YAKLAŞILIYOR



Türksat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın uçuş modeli ve anten testlerinin tamamlandığını söyledi.



Türksat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın uçuş modeli ve anten testlerinin tamamlandığını belirterek, sistemin genel yapısıyla ilgili testlerin ardından uydunun paketlenerek fırlatma merkezine gönderileceğini ifade etti.



Haziran sonunda uzaya gönderilmesi planlanan Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'ya yönelik çalışmalarda gelinen son aşamaya değinen Ertok, "Çalışmalar artık sonuna geldi diyebiliriz. En önemli uçuş modelinin testleri, anten testleri geçtiğimiz haftalarda bitti. Şimdi sistemin genel yapısıyla ilgili birkaç tane ufak tefek testler var, daha sonra uydunun paketlenmesi ve fırlatma merkezine gönderilmesi aşamasına geçilecek." diye konuştu.



Hasan Hüseyin Ertok, haziran sonu itibarıyla uydunun fırlatılmasının hedeflendiğini belirterek, sona yaklaşılırken tarihte kaymaların olabileceğini söyledi.



Yüzlerce mühendisin yaklaşık 10 yıldır Türksat 6A'nın üzerinde çalıştığını ve uydunun fırlatılışının heyecanla beklendiğini dile getiren Ertok, uydunun ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden Space X firmasına ait Falcon 9 roketiyle uzaya gönderileceğini kaydetti.



UZAYA NE ZAMAN FIRLATILACAK?



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır yaptığı açıklamada, şunları söyledi;



"Göktürk görüntüleme uydusunu Türkiye yerli olarak üretti ve nihayetinde yaklaşık 600 kilometreden metre altı çözünürlükte görüntü almamızı sağlayacak elektro- optik kamerası dahil bütün kritik alt sistemleriyle yerli ve milli görüntüleme uydumuz İMECE'yi cumhuriyetimizin 100'üncü yılında 2023'te uzaya göndermeyi başardık. Ama durmuyoruz, şimdi 8 Temmuz 2024 haftası ilk milli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A'yı inşallah uzaya göndereceğiz. Böylelikle bunu başaran 11 ülkeden biri olacağız. İMECE yaklaşık 600 kilometrede yaklaşık 600 kilogramlık bir uydu. TÜRKSAT 6A 36 bin kilometrede görev yapacak ve yaklaşık 4 bin 250 kilogramlık bir uydu."

