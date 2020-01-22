Turkuaz yelekler İstanbul Havalimanı'nda

İstanbul Havalimanı'nda görev yapan pasaport polisleri, "Türkiye" yazılı turkuaz renkli özel tasarım yeleklerle yolculara hizmet vermeye başladı.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü Hudut Kapıları Daire Başkanlığı tarafından pasaport polislerinin kıyafetlerinde geçen ay değişikliğe gidildi.



İlk kez Ankara Esenboğa Havalimanı'nda kullanılan yeni yelekler, İstanbul Havalimanı'nda bulunan 278 gidiş-geliş bankosunda görevli yaklaşık 600 pasaport polisi tarafından da giyildi.



Ankara'da kullanılan yeleklerin ön kısmında "Turkey" yazısı yer alırken, İstanbul Havalimanı'ndaki yeleklerde "Türkiye" yazdığı dikkati çekti.



Yeni kıyafetlerde sınır kapılarında vurulan pasaport damgası temalı görev yeri kol arması da bulunuyor.

