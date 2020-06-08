Turuncu listedeki Doktor Deniz kod adlı Sadık Akmaz etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride bulunan Sadık Akmaz, Tunceli'nin Ovacık kırsalındaki operasyonda etkisiz hale getirildiğini duyurdu. İçişleri, "Doktor Deniz" kod adlı terörist Sadık Akmaz'ın, 2016 ve 2019'da iki askerin şehit edildiği saldırıların faillerinden olduğu belirlendi" açıklamasını yaptı.
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