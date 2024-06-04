Tutuklandığını öğrenince kendini 6'ncı kattan attı

Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’nda Z.T (36) isimli şüpheli, annesine ve kız kardeşine karşı olmak üzere "kadına karşı basit yaralama" suçundan hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde savcılıkta verdiği ifadenin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.



Daha sonra Z.T’nin çıkarıldığı İstanbul 9.Sulh Ceza Hakimliği’nce hakkında yaklaşmama kararı bulunmasına rağmen bu kararı ihlal ettiği de dikkate alınarak tutuklanmasına karar verildi.



Bunun üzerine Z.T., Sulh Ceza Hakimlikleri'nin bulunduğu D2 Blok 6. kattaki korkulukların üzerine çıktı ve kendini aşağı attı. 6'ncı kattan eksi 2’ye düşen Z.T hayatını kaybetti.