Tutuklanıp, görevinden uzaklaştırılan belediye başkanına tahliye kararı

Çanakkale’nin Gökçeada Belediyesi’ne 6 ay önce yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla operasyon düzenlendi.



Operasyonda Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, imar müdürü Seval Duran, kamu çalışanı E.B ile müteahhitler R.G. ve B.B., eski Gökçeada İYİ Parti İlçe Başkanı Hasan Erdem gözaltına alındı.



Operasyonda Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, İmar Müdürü Seval Duran, eski İYİ Parti İlçe Başkanı Hasan Erdem tutuklanırken, diğer 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



İçişleri Bakanlığı da 4 Şubat tarihinde Ünal Çetin’i görevden uzaklaştırdı.



Ünal Çetin’in tutukluğunu değerlendiren Sulh Ceza Hakimliği, tahliyesine karar verdi.



Çanakkale Cezaevi’nde tutuklu bulunan Çetin, bugün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.