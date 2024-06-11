Tuva Cihangir Atasever kimdir? Türkiye'nin 2. astronotu olan Tuva Cihangir Atasever kaç yaşında, nereli?

Tuva Cihangir Atasever, sosyal medyada teknolojiye meraklı birçok kullanıcı tarafından araştırılan isimler arasında yer almaya başladı. Alper Gezeravcı'dan sonra uzaya gitme başarısı gösteren ve Türkiye'nin 2. astronotu olan Tuva Cihangir Atasever'in hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler sorgulanıyor. Peki, Tuva Cihangir Atasever kimdir? Türkiye'nin 2. astronotu olan Tuva Cihangir Atasever kaç yaşında, nereli?

Tuva Cihangir Atasever kimdir? Türkiye'nin 2. astronotu olan Tuva Cihangir Atasever kaç yaşında, nereli?

, 12 Ağustos 1992’de Ankara’da doğdu. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünden lisans eğitimini Ankara Bilkent Üniversitesi’nde gördükten sonra Kaliforniya Üniversitesi’nde yüksek lisansını tamamladı.

Daha sonra ’ye dönen Atasever, beş sene süresince Roketsan’da Aviyonik mühendisi olarak çalıştı.

Türk Yolcusu ve Uzay Misyonu görevi için 2 Türk vatandaşının seçileceği açıklandı

Türk Uzay Yolcusu ve Uzay Misyonunda gidicek ilk Türk astronotlar 29 Nisan 2023 tarihinde Recep Tayyip Erdoğan tarafından TEKNOFEST'te açıklandı. Açıklamasıyla uzaya gidecek ilk Türk Alper Gezeravcı ve ilk yedek Türk astronot Tuva Cihangir Atasever oldu.

8 Haziran'da astronot Tuva Cihangir Atasever’in de içinde bulunduğu VSS Unity isimli araç, yörünge altında araştırma uçuşu gerçekleştirdi. Atasever, uçuşun yaklaşık 3 dakika süren serbest düşme fazında, mikro yer çekimi ortamında 7 bilimsel deney gerçekleştirdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Meral Akşener, Meclis yakınında ofis tuttu

Meral Akşener, Meclis yakınında ofis tuttu

3. kattan düşen çocuk ağır yaralandı

3. kattan düşen çocuk ağır yaralandı

Marmara için sevindiren haber! Riskli dönem gerilde kaldı, bu yaz olası değil

Marmara için sevindiren haber! Riskli dönem gerilde kaldı, bu yaz olası değil

Tuzla'da Piyade Okulu içerisinde yangın çıktı! Ekipler olay yerinde

Tuzla'da Piyade Okulu içerisinde yangın çıktı! Ekipler olay yerinde

Burdur'da pes dedirten olay! Falcılık aldı altında taciz

Burdur'da pes dedirten olay! Falcılık aldı altında taciz

Antalya’daki teleferik kazasında sanıklar hakim karşısında | Kocagöz: “Başımı öne eğecek hiçbir şeyim olmadı”

Antalya’daki teleferik kazasında sanıklar hakim karşısında | Kocagöz: “Başımı öne eğecek hiçbir şeyim olmadı”

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...