Tuva Cihangir Atasever kimdir? Türkiye'nin 2. astronotu olan Tuva Cihangir Atasever kaç yaşında, nereli?

Tuva Cihangir Atasever, 12 Ağustos 1992’de Ankara’da doğdu. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünden lisans eğitimini Ankara Bilkent Üniversitesi’nde gördükten sonra Kaliforniya Üniversitesi’nde yüksek lisansını tamamladı.



Daha sonra Türkiye’ye dönen Atasever, beş sene süresince Roketsan’da Aviyonik mühendisi olarak çalıştı.



Türk Uzay Yolcusu ve Uzay Misyonu görevi için 2 Türk vatandaşının seçileceği açıklandı



Türk Uzay Yolcusu ve Uzay Misyonunda gidicek ilk Türk astronotlar 29 Nisan 2023 tarihinde Recep Tayyip Erdoğan tarafından TEKNOFEST'te açıklandı. Açıklamasıyla uzaya gidecek ilk Türk Alper Gezeravcı ve ilk yedek Türk astronot Tuva Cihangir Atasever oldu.



8 Haziran'da astronot Tuva Cihangir Atasever’in de içinde bulunduğu VSS Unity isimli araç, yörünge altında araştırma uçuşu gerçekleştirdi. Atasever, uçuşun yaklaşık 3 dakika süren serbest düşme fazında, mikro yer çekimi ortamında 7 bilimsel deney gerçekleştirdi.