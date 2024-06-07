TÜVTÜRK'ten kart komisyonu açıklaması

TÜVTÜRK, araç muayene ücret bedellerinin ödenmesinde banka kartı ve kredi kartıyla yapılan ödemelerde, muayene ücreti haricinde herhangi bir ek ücret alınmadığını belirterek, komisyon alındığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

TÜVTÜRK'ten kart komisyonu açıklaması

TÜVTÜRK, basında yer alan "TÜVTÜRK'ün kredi kartı komisyonu aldığına" dair haberlere ilişkin basın açıklaması yaptı.

Açıklamaya göre, araç muayene ücretleri, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun 35'inci maddesine göre 2004'te belirlenmiş olup, o tarihten itibaren her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Yeniden Değerleme Oranı'nda artırılmak suretiyle düzenleniyor.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve TÜVTÜRK arasında 2007'de imzalanan imtiyaz sözleşmesi uyarınca, TÜVTÜRK tarafından verilen araç muayene hizmetlerine ilişkin ücret, nakit olarak tahsil edilirken, elde edilen gelirlerin yüzde 50'si doğrudan hazineye, ödenen diğer vergi ve harçlarla birlikte toplam cironun yüzde 69'u ilgili kamu idarelerine aktarılıyor.

Öte yandan, gelen yoğun talep üzerine, araç muayene istasyonlarında nakit ödemeye alternatif olarak kredi kartıyla ödeme imkanı 2021 itibarıyla hizmete sunuldu.

TÜVTÜRK, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kredi kartı veya banka kartı ile yapılan ödemeler, 6493 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca, müşterilerimize tek seferlik ödeme hizmeti sunan bir hizmet sağlayıcı firma üzerinden gerçekleştirilmekte ve sunulan tek seferlik ödeme hizmeti karşılığında, hizmet sağlayıcı firma tarafından müşterilerimizden bir 'hizmet bedeli' tahsil edilmektedir. TÜVTÜRK olarak tarafımızca araç muayene ücret bedellerinin ödenmesinde alternatif ödeme aracı olarak sunulan banka kartı ve kredi kartı ile yapılan ödemelerde, muayene ücreti haricinde herhangi bir ek ücret alınmamaktadır. Basında yer alan 'TÜVTÜRK'ün kredi kartı ile yapılan ödemelerde komisyon aldığına' dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır, kamuoyunun bilgilerine sunulur."

TESK'ten "araç muayenesi ödemesinde kredi kartı tahsilat farkı alınmasın" talebi

TESK'ten "araç muayenesi ödemesinde kredi kartı tahsilat farkı alınmasın" talebi

Haberi Görüntüle

OTOMOBİL HABERLERİ

Ticari hava taksiler için yeşil ışık: Archer Aviation, FAA'dan onay aldı

Ticari hava taksiler için yeşil ışık: Archer Aviation, FAA'dan onay aldı

Çin'de 9 otomobil üreticisinin sürücüsüz araç teknolojileri testine onay

Çin'de 9 otomobil üreticisinin sürücüsüz araç teknolojileri testine onay

Elektrikli otomobil satışlarının yarısından fazlasında TOGG imzası

Elektrikli otomobil satışlarının yarısından fazlasında TOGG imzası

Otomotiv satışları yüzde 6'lık artış

Otomotiv satışları yüzde 6'lık artış

Japon otomotiv devlerinden "hileli test" itirafı

Japon otomotiv devlerinden "hileli test" itirafı

Tesla 125 bin 227 aracını geri çağıracak

Tesla 125 bin 227 aracını geri çağıracak

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...