Cumhuriyet'in İlanının 100. Yıl Dönümü

TÜYAP kitap fuarı ne zaman, saat kaçta başlayacak? (2023 İstanbul TÜYAP kitap fuarı)

İstanbul TÜYAP Kitap Fuarı için geri sayım başladı. Bu yıl 40'ıncı kez ziyaretçilerine kapılarını açacak olan TÜYAP Kitap Fuarı'nın ne zaman, saat kaçta kapılarını açacağı merak ediliyor. Peki, TÜYAP kitap fuarı ne zaman, saat kaçta?

TÜYAP kitap fuarı ne zaman, saat kaçta başlayacak? (2023 İstanbul TÜYAP kitap fuarı)

Kültür etkinliğine ve yüzlerce imza gününe ev sahipliği yapan Fuarı, 1000'i aşkın yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla kitapseverlerle buluşacak. Peki, 2023 TÜYAP kitap fuarı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

TÜYAP KİTAP FUARI NE ZAMAN?

40. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, 28 Ekim–5 Kasım 2023 tarihleri arasında düzenlenecek

1000'i aşkın yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla yüzlerce yazar fuar kapsamında kitapseverlerle bir araya gelecek.

FUAR ZİYARET SAATLERİ BELLİ OLDU

Hafta sonu (28 -29 Ekim - 4 Kasım 2023) 10.00-20.00

Hafta içi (30-31 Ekim - 1-2-3 Kasım 2023) 10.00-19.00

5 Kasım 2023 10.00-19.00

TÜYAP KİTAP FUARI 2023 GİRİŞ ÜCRETİ

Giriş öğrenci, öğretmen, çocuk, emekli ve engellilere ücretsizdir.

Geri kalan vatandaşlar ise 20 TL giriş ücreti ödemek zorunda.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...