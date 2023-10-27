TÜYAP kitap fuarı ne zaman, saat kaçta başlayacak? (2023 İstanbul TÜYAP kitap fuarı)

Kültür etkinliğine ve yüzlerce imza gününe ev sahipliği yapan İstanbul Kitap Fuarı, 1000'i aşkın yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla kitapseverlerle buluşacak. Peki, 2023 TÜYAP kitap fuarı ne zaman, saat kaçta başlayacak?



TÜYAP KİTAP FUARI NE ZAMAN?



40. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, 28 Ekim–5 Kasım 2023 tarihleri arasında düzenlenecek



1000'i aşkın yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla yüzlerce yazar fuar kapsamında kitapseverlerle bir araya gelecek.



FUAR ZİYARET SAATLERİ BELLİ OLDU



Hafta sonu (28 -29 Ekim - 4 Kasım 2023) 10.00-20.00



Hafta içi (30-31 Ekim - 1-2-3 Kasım 2023) 10.00-19.00



5 Kasım 2023 10.00-19.00



TÜYAP KİTAP FUARI 2023 GİRİŞ ÜCRETİ



Giriş öğrenci, öğretmen, çocuk, emekli ve engellilere ücretsizdir.



Geri kalan vatandaşlar ise 20 TL giriş ücreti ödemek zorunda.